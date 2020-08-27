Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стартовал в подмосковной Истре. Это событие очень важное не только для любителей сыра, но и для фермеров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин объяснил «360», какие у него преимущества. А также рассказал об особенностях сотрудничества с продуктовыми сетями.

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» стартовал 27 августа. В 2020 году свою продукцию представят 170 сыроваров. По словам Андрея Разина, для многих фермеров фестиваль — возможность оставаться в строю.

Не секрет, что из-за пандемии многие традиционные фестивальные площадки, ярмарки не работали, а для маленьких сыроваров это практически единственный канал сбыта Андрей Разин

Министр отметил, что уже успел пообщаться с фермерами из других регионов. Выяснилось, что у некоторых объемы продаж упали на 70-80%. «Конечно, все они очень рассчитывают, что отсюда — из Истры — они уедут с пустыми коробками из-под сыра, и это поможет им спокойно войти в новый производственный цикл и достойно себя чувствовать в будущем», — отметил Разин.

Андрей Разин поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку. При этом добавил, что и Роспотребнадзор поддержал фестиваль, хоть и поставил определенные требования.

«В этом году он (фестиваль — прим.ред) будет идти четыре дня, чтобы развести людские потоки, сделать минимальное количество посещений в единицу времени. Но еще раз повторюсь: для многих из здесь присутствующих участие в фестивале — это вопрос жизни и смерти. Как громко это ни звучит», — поделился Разин.

Министр сообщил, что в этом году фермерам предлагают новый формат для сотрудничества с продуктовыми сетями: «Когда ты поставляешь не на всю сеть, что для фермеров невозможно, потому что нет такого объема продукции, а локально <…>».

По мнению собеседника «360», такая точечная работа позволит выйти на новый уровень взаимодействия и создать новый канал сбыта фермерской продукции.

Кроме этого, Разин рассказал о возможности увеличить срок освоения ранее предоставленных грантов на строительство сыроварен. «Мы понимаем, что ряд строительных компаний не работали, и у фермеров могли возникать проблемы, связанные в тем, чтобы вовремя освоить деньги, которые были с предоставлены ранее».