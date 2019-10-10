Сыр, мед и сладости. Что показало Подмосковье на самой вкусной выставке «Золотая осень»

Килограммы меда, кирпичи сыра и робот с мороженым — выставка сельхозбогатств «Золотая осень» — это самое вкусное от российских фермеров. Вся Россия хвастается урожаем. А что пожинает в этом году Подмосковье?

Мед, сыр, плюшевые коровы и голодные пенсионеры — выставка «Золотая осень» как будто сразу всю Москву от дождя спрятала и накормила. В этом году стенд Подмосковья напомнил эпизод из программы «Контрольная закупка». Живая очередь из божьих одуванчиков с богатырским аппетитом. Гостей угощали изысками регионального сельхозпроизводства — чиабатта со свеклой и сливочным кремом.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году тем, что презентует на стенде Подмосковье, угощается весь мир. Большое внимание уделяется экспорту, а это значит — появляются новые рабочие места для жителей области. Ежегодно в агропромышленном комплексе создается не менее пары тысяч рабочих мест — и производство сельхозпродукции, и переработка. А соглашения с партнерами заключаются прямо здесь, среди сыров и свежего урожая.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно, насколько твой продукт конкурентен на внешних высококонкурентных рынках. И все те, кто представлен на стенде Подмосковья, — это точно люди, компаниями которых гордится не только наш регион, но и страна в целом», — сказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Например, такой мед добывают под Коломной, Егорьевском и даже в Липецкой области. В сезон выходит порядка 50 килограммов. На стенде лакомство представили очень оригинально.

Источник фото: телеканал «360»

«Это полноценная пчелиная семья, здесь матриархат, естественно. Здесь есть матка и рабочие пчелы», — сказал Владимир Голичков, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Пчела».

А вот главная фишка производства: на фасовку меда по банкам никто не тратится. Пчелы сами все делают.

«Все вот эти контуры — это не срезано, а имеет природную структуру. То, как они развиваются в диком виде, образно говоря, в дупле — вот так отстраивают, как хотят, потому что, если посмотреть и сравнить все эти банки, то все они отстроены по-разному», — сказал Владимир Голичков, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Пчела».

Источник фото: телеканал «360»

А вообще, лидер по экспорту в регионе — это подмосковные сладости. Но и сельхозпроизводство вот-вот догонит — молочка набирает обороты по выходу на внешние рынки. Если считать, сколько это в деньгах, прошлогодний экспорт регион планирует обскакать почти на 10%.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году ожидаем почти 900 миллионов долларов экспорта, по планам ожидаем. Первые семь месяцев дают нам 17% прироста к прошлому году, то есть мы даже перевыполняем план и, возможно, будем даже больше, чем 900 миллионов долларов экспортировать», — сказал Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области.

Если говорить о будущих планах региона, расклад такой: построить животноводческий комплекс в Волоколамске, теплицы с клубникой в Электростали, колбасный завод на 200 тонн в сутки под Каширой — и это только на ближайшие два года.