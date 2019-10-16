Сыр и масло из молока уникальных для России коз начнут делать в Рузе

В городском округе Руза ведутся работы по проектированию животноводческого комплекса. Там планируют построить ферму для содержания дойного стада уникальных для России коз альпийских пород, а также овец на 300 голов.

В рамках проекта будет построен цех по производству натуральных сыров, уникального по своим свойствам масла из козьего молока и других молочных продуктов, для изготовления которых будут использовать инновационное высокотехнологичное итальянское оборудование. Также на ферме оборудуют хранилище для созревания сыров разных сортов и построят административные здания.

На базе фермы также появится и школа сыроделия. Там можно будет продегустировать свежую натуральную продукцию.

«За прошедшую неделю в Подмосковье для целей проектирования выдано почти 400 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), из которых 30% — под объекты нежилого назначения», — заявил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

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Согласно статистике, из более чем 140 ГПЗУ под объекты нежилого назначения порядка 25% приходится на производственный функционал, 21% — на торговлю и склады.

Так, в городском округе Подольск планируется к реализации производственно-складское здание ориентировочной площадью 25 тысяч квадратных метров. В рамках проекта будет создано порядка 50 новых рабочих мест.

«Статистика по количеству выданных ГПЗУ говорит о том, что инвестиционный климат Московской области постоянно улучшается. С начала текущего года выдано порядка шести тысяч градпланов под нежилые объекты. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года этот показатель составил 4,4 тысячи, рост показателя — почти 30%. Важно, что в регионе планируются к реализации высокотехнологичные производства, в том числе и сельскохозяйственной направленности, что в будущем позволит увеличить агропродовольственный потенциал Подмосковья», — отметил Владислав Гордиенко.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ в период с 7 по 11 октября стали городские округа Наро-Фоминский, Солнечногорск и Ленинский.