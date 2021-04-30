Сыну красноармейца из Армении вручили потерянную в Крыму медаль

В Ереване сыну красноармейца Азата Мадояна вручили медаль «За боевые заслуги», которую потеряли в Крыму 77 лет назад. Телемост с Симферополем провели в пресс-центре «Sputnik Армения», сообщило РИА «Новости».

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер правительства Крыма — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и помощник российского военного атташе Иван Арефьев.

Медаль обнаружили в Крыму около месяца назад — на дне Симферопольского водохранилища. Личность награжденного поисковики выяснили по номеру: им оказался уроженец села Мец-Парни Артикскослужилдона Армянской ССР Азат Мадоян. Он служил связистом батареи 76-миллиметровой артиллерии Таманской дивизии.

Сын Азата Мадояна Самвел выразил благодарность поисковому объединению «Крымский рубеж». Получить медаль отца спустя десятилетия он не рассчитывал.

«Для меня, для моей семьи это большая радость. Я не думал, что через столько лет будет найдена медаль отца, которым я всегда гордился», — сказал мужчина.

Георгий Мурадов поздравил сына красноармейца с «символическим, важным, знаменательным событием» памяти его отца. Он указал на духовную и историческую связь Армении и Крыма, что еще раз показала найденная медаль.