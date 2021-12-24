Сыновья священника Стремского заявили о подкупе потерпевших по делу об изнасилованиях

Сыновья священника Николая Стремского, которого приговорили к 21 году тюрьмы, заявили, что их сестры оговорили отца, потому что их подкупили. Об этом молодые люди рассказали в беседе с «360».

«Этот приговор считаю несправедливым, он был вынесен без доказательной базы, без экспертиз, без ничего. Сами девчонки, пострадавшие в кавычках, мои сестры, сегодня на камеру говорили, что их подговорили, подкупили», — заявил один из сыновей Стремского.

По его словам, потерпевших девушек заставили дать показания против отца за обещание денежной выплаты, но она не состоялась.

«У них уже совесть заиграла, и они признались, что оболгали его. Я пока в шоковом состоянии», — добавил собеседник «360».

Сын священника добавил, что его отец тоже считает, что дело об изнасилованиях и домогательствах — это чей-то заказ, что его оклеветали, и намерен подавать апелляцию.

«Мы тоже сидеть не собираемся. Девчонки жалобы подадут, что не согласны с приговором», — подчеркнул он.

Они сами в шоке от того, что натворили

Его брат заявил, что лично не видел, чтобы Стремский совершал какие-то противоправные действия. Он тоже отметил, что заявительницам якобы заплатили, чтобы они дали показания против священника.

По его словам, у них было нормальное детство, в семье было достаточно развлечений, они ездили отдыхать на море. Были запреты касательно вредных привычек, но это, как подчеркнул мужчина, нормально, учитывая, что они жили при церкви.

«Я не допускаю того, что он мог совершить такие преступления, хотя у нас были разногласия. Я считаю, что это бред полный. Они (потерпевшие по делу — прим. ред.) сами сейчас в шоке от того, что они натворили. Обе уже замужем и сожалеют о том, что произошло», — добавил он.

«Он сломал нам детство»

Одна из приемных дочерей Стремского, которая дала против него показания, рассказала, что не была на приговоре суда, потому что находится под госзащитой.

«Меня удочерили в 1992 году, я пошла первый класс, все нормально было, мы жили хорошо год целый, потом он нас стал избивать, говорил, чтобы мы признавались в совокуплении с мужчинами, он нам объяснял это в подробностях, клал на парты, бил по гениталиям, говорил, что с нас выбивает дурь какую-то», — поделилась женщина.

По ее мнению, Стремский сломал им детство. В тот момент в семье было в общей сложности 24 ребенка — усыновленных и удочеренных мальчиков и девочек. И все, как подчеркнула она, знали о происходящем, просто не все готовы и хотят об этом говорить.

«Тяжело, когда он (отец — прим. ред.) сам не хочет признавать вину, говорит, что я обманываю, что нас подкупили. <…> Мы понимаем, что он оттуда (из колонии — прим. ред.) живой не выйдет. Детей жалко, что они страдают из-за этого. Вот тут сожаление какое-то есть. Если бы он признал свою вину, мне бы стало легче, ему тоже и срок был бы меньше», — добавила женщина.

По ее словам, они разговаривали об истязаниях с сестрами и в детстве писали в прокуратуру, но письмо на следующий день попало к их отцу. Всего потерпевшими были 11 человек, но почти все забрали свои показания, заявив, что прощают Стремского, уточнила собеседница «360». По ее мнению, это произошло из-за давления со стороны родственников и людей, которые поддерживают священника.

Стремского приговорили к 21 году тюрьмы по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Помимо реального срока с ограничением свободы на два года, священнику на 20 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, а также лишили ордена «Родительской славы».