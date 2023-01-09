Общество 09 января 2023, 11:08 Сына основателя «Вымпелкома» Зимина объявили в розыск МВД объявило в розыск сына основателя «Вымпелкома» Зимина

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МВД объявило в розыск предпринимателя и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина*. Информацию об этом разместили в базе ведомства.

«Разыскивается по статье УК России», — отметили представители МВД.

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При этом в ведомстве не уточнили, какое именно обвинение стало поводом для поиска предпринимателя.

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Согласно данным РБК, Борис Зимин является учредителем фонда поддержки СМИ «Среда», который еще в 2015 году внесен в реестр НКО-иноагентов. Эта организация финансировала ряд информагенств, которые спонсировались или выполняли поручения из-за рубежа. В частности — телеканал «Дождь» и издание Colta.ru.

При этом Минюст внес фонд «Среда» в реестр иноагентов по просьбе представителей организации. Эта структура получала финансирование из фонда «Династия» — компании отца Бориса, Дмитрия, которая также есть в списке,

* Борис Зимин внесен в реестр иноагентов