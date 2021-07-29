Филипп Смоктуновский, 63-летний сын легендарного советского актера Иннокентия Смоктуновского, был экстренно госпитализирован. Как сообщил телеканалу «360» источник, сейчас Смоктуновский-младший находится в психиатрической клинической больнице № 1 имени Н. А. Алексеева.

По данным источника, Филипп Смоктуновский пожаловался родственником на спутанное сознание и нежелал принимать пищу, пить и мыться. Родные вызвали ему скорую помощь. Приехавшие на вызов медики решили, что мужчине нужна госпитализация.

Филипп Смоктуновский учился в Театральном училище имени Щукина, однако не окончил его. Он снимался в нескольких известных кинолентах, в том числе в «Маленьких трагедиях» и в «Мертвых душах».

Филипп Смоктуновский в последнее время вел затворнический образ жизни, крайне редко общался со СМИ и не посещал светские мероприятия.

Ко Дню Победы телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подготовил яркие сюжеты о тех кинематографистах, годы работы которых пришлись на военное время. Среди тех великих актеров, чья жизнь оказалась связана с войной, был и Иннокентий Смоктуновский.