Общество 01 мая 2023, 14:49 Сына генерала СВР задержали в Москве по запросу Интерпола — СМИ Baza: в Москве по запросу Интерпола задержали сына генерала СВР, миллиардера Коротаева РИА «Новости»

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В Москве по запросу Интерпола задержали миллиардера Алексея Коротаева, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, сына генерала СВР вычислили по камерам видеонаблюдения в метро.

Авторы публикации отметили, что 36-летнего бизнесмена, находящегося в международном розыске, обнаружили в толпе пассажиров на станции «Кутузовская». Сотрудники Интерпола разыскивали Коротаева по запросу Швейцарии, где его подозревают в мошенничестве. Столичные полицейские задержали мужчину, после чего суд отправил его под арест, уточнило издание.

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Журналисты напомнили, что сын генерала СВР Алексей Коротаев несколько лет жил в Швейцарии. В 2017 году его уже обвиняли в финансовых махинациях — тогда его приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ, но спустя полгода он заплатил штрафы в размере двух тысяч евро и вышел на свободу.

В конце марта власти Перу передали России экс-сотрудника ПАО «Росгосстрах Банк» Леонида Лаврова. Мужчину обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая кражу и покушение на мошенничество.