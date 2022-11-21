Общество 21 ноября 2022, 11:45 Сына экс-омбудсмена Астахова приговорили к 3,5 года колонии общего режима Саратовский суд приговорил к 3,5 года колонии сына экс-омбудсмена Павла Астахова РИА «Новости»

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Фрунзенский районный суд Саратова приговорил сына экс-уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова к трем с половиной годам колонии общего режима. Бизнесмена Антона Астахова признали виновным по делу об афере с кредитами саратовского НВКбанка на 75 миллионов рублей, сообщило ИА «Взгляд-инфо».

«Признать Астахова Антона Павловича виновным и назначить ему наказание сроком на три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», — зачитал приговор председательствующий на процессе судья Игорь Дюжаков.

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По версии следствия, Астахов-младший вместе со своим деловым партнером сначала незаконно завладел компанией, а затем взяли на нее несколько кредитов. На основе недостоверных сведений они оформили процедуру возврата НДС на 130 миллионов рублей.

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Отец обвиняемого занимал пост уполномоченного по правам ребенка в России, с которого его уволили в 2016 году.

Сына экс-омбудсмена Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в декабре 2021 года. Таким образом, суд удовлетворил просьбу следствия об избрании меры пресечения для обвиняемого.