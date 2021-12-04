Тело сына экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева обнаружили в отеле «Парус». Предположительно, он умер от инфаркта.

Официально в Следственном комитете не подтвердили, что в отеле умер именно Дмитрий Ишаев. Эту информацию РИА «Новости» сказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, он умер от инфаркта. Однако точную причину смерти установит экспертиза.

По данным AmurMedia, у Дмитрия Ишаева были проблемы с сердцем раньше.

Отец Дмитрия Виктор Ишаев с 1991 по 2009 год был губернатором Хабаровского края, после полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. В феврале этого года ему дали пять лет условно за растрату 7,5 миллиона рублей и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Виктора Ишаева задержали в марте 2019 года и отправили под домашний арест. Сначала его обвинили в мошенничестве, а не растрате. По версии следствия, с июля 2014 года по март 2019-го он, будучи вице-президентом и советником президента «Роснефти» в представительстве по Хабаровскому краю, сдавал в аренду помещения за завышенную плату. Ущерб оказался многомиллионным. Ишаев уже возместил компании более семи миллионов рублей.