Сына бывшего вице-губернатора Брянской области арестовали

Максим Резунов, устроивший смертельное ДТП в Брянской области, отправится за решетку на два месяца. Авария с участием сына бывшего вице-губернатора произошла ночью 18 сентября.

По версии следствия, обвиняемый в момент аварии был пьян. Сын высокопоставленного чиновника был за рулем автомобиля Volkswagen Touareg, который врезался в стоящую на перекрестке Toyotu Vitz. Та машина в свою очередь столкнулась со встречной легковушкой. В результате водитель Toyotu Vitz скончался от полученных травм. После случившегося вице-губернатор Брянской области подал в отставку. По словам самого Александра Резунова, он принял это решение самостоятельно, передает «Газета.ru».

В начале недели в центре Москвы устроил аварию рэпер Эллей. В результате несколько пешеходов сейчас находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Недавно певца тоже заключили под стражу на два месяца. В суде обвиняемый со слезами просил прощения у пострадавших. Эллей также сообщил, что если не попадет в СИЗО, то сможет продолжить зарабатывать, чтобы помогать пострадавшим.