Сын Жириновского прислал на его могилу венок «Давай помиримся»

Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев прислал на его могилу венок с надписью «Давай помиримся». Фото опубликовал Telegram-канал Shot.

В последние годы Игорь Лебедев и Жириновский были в ссоре. Причиной конфликта стало то, что старшему сыну не нравились кадровые решения отца. По этой причине Лебедев отказался участвовать в очередных выборах в Госдуму от ЛДПР.

При этом, когда Жириновский заболел ковидом и был госпитализирован, сын очень беспокоился и написал в соцсети: «Только живи!»

По данным «МК», сын и жена Жириновского не пришли на похороны. Как написало издание, с матерью Игоря Лебедева Жириновский много лет был в официальном разводе, но оставался в церковном браке.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля. Ему было 75 лет. Политик попал в больницу в феврале и так и не выкарабкался после продолжительной болезни. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Отпевание провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На прощание с Жириновским в Колонном зале Дома союзов пришел президент РФ Владимир Путин.