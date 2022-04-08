Сын Жириновского прислал на его могилу венок «Давай помиримся»
Сын лидера ЛДПР Жириновского Лебедев прислал на его могилу венок «Давай помиримся»
Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев прислал на его могилу венок с надписью «Давай помиримся». Фото опубликовал Telegram-канал Shot.
В последние годы Игорь Лебедев и Жириновский были в ссоре. Причиной конфликта стало то, что старшему сыну не нравились кадровые решения отца. По этой причине Лебедев отказался участвовать в очередных выборах в Госдуму от ЛДПР.
При этом, когда Жириновский заболел ковидом и был госпитализирован, сын очень беспокоился и написал в соцсети: «Только живи!»
По данным «МК», сын и жена Жириновского не пришли на похороны. Как написало издание, с матерью Игоря Лебедева Жириновский много лет был в официальном разводе, но оставался в церковном браке.
Лидер ЛДПР скончался 6 апреля. Ему было 75 лет. Политик попал в больницу в феврале и так и не выкарабкался после продолжительной болезни. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Отпевание провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На прощание с Жириновским в Колонном зале Дома союзов пришел президент РФ Владимир Путин.