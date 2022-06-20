Сын Жириновского опроверг слухи о конфликте с отцом

Старший сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев заверил сайт kp.ru, что с отцом у него не было конфликта, который ряд журналистов и телеграм-каналов приписывали ему.

«Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло. Ни из-за Власова, ни из-за Дегтярева, ни из-за кого-то еще. Жириновский был лидером, был руководителем партии и все решения принимал он», — напомнил Лебедев.

По его словам, он просто решил закончить свою политическую деятельность и попробовать свои силы в другом деле. Лебедев подчеркнул, что это было их общее и согласованное решение.