Сын замглавы правительства ЕАО Андрей Костюк погиб в ходе спецоперации

Сын замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом в Telegram сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, выразив соболезнования.

«Молодой офицер, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, пал смертью храбрых, до конца исполнив воинский долг в рамках специальной операции», — написал Джабаров.

Сенатор отметил, что Андрей Костюк, как настоящий русский офицер, в трудную минуту был с солдатами, был впереди. Он выразил уверенность, что память о погибшем навсегда сохранится у его сослуживцев, всех, кто его знал.

«Вечная память герою. На таких ребятах земля наша держится!» — подчеркнул политик.

Мария Костюк сообщила, что церемония прощания с сыном пройдет 19 августа в Биробиджане в Благовещенском Кафедральном Соборе, сообщило РИА «Новости».

«Отдать свою жизнь ради будущего — это не поступок, это осознанное решение. Это — смысл жизни, который и определил выбор профессии — быть военным, быть защитником. Он бы никогда не смог поступить иначе», — написала Костюк в своих соцсетях.