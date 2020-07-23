Сын Высоцкого рассказал, почему не навещает могилу в день смерти отца

По словам актера, обычно в этот день на место захоронения приходит огромное число почитателей таланта музыканта. Он подчеркнул, что многие из них ведут себя некорректно и просятся сделать селфи с сыном легенды.

«Приходить туда даже очень рано — значит встречать людей, которые на могиле отца начинают делать селфи со мной», — процитировало наследника РИА ФАН.

Он добавил, что 25 июля для него является стандартным рабочим днем, который он проводит в музее или на каких-либо мероприятиях.

Высоцкий-младший отметил, что отвечает за ухоженность могилы папы и нескольких других родственников. На Ваганьковском также захоронена мать барда Нина Максимовна. Также здесь находятся могилы деда Никиты Высоцкого Семена Владимировича и его супруги Евгении Степановной.

Мужчина заключил, что в дату смерти он всегда вспоминает отца вместе с семьей и близкими. По его мнению, это сугубо личное мероприятие, которое не проходит в присутствии посторонних.