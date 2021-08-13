Сын владелицы взорвавшегося в Воронеже автобуса назвал свою версию

В автобус, который в взорвался накануне в Воронеже, могли что-нибудь подкинуть. Такую версию выдвинул сын владелицы транспорта Дмитрий Радченко.

«Автобус на дизеле, не на газе. Техосмотр последний раз проводился буквально три-четыре дня назад, 6 августа. Никаких нарушений выявлено не было. Я с детства техникой занимаюсь. Любой скажет, что у меня автобус всегда в отличном состоянии — и техническом, и внешнем, и внутреннем. Я за этим слежу», — рассказал он РЕН ТВ.

Дмитрий рассказал, что услышал в автобусе сильный хлопок. Когда он открыл глаза, перед ним было все как в тумане. Поэтому он не исключил, что, возможно, в салон могли что-нибудь подкинуть.

Взрывотехники и криминалисты национального антитеррористического комитета (НАК) начали изучать материалы с места взрыва автобуса в Воронеже. Также продолжается поиск лиц, причастных к происшествию.

Взрыв в пассажирском автобусе произошел вечером 12 августа. В результате пострадали 17 человек и два человека погибли. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана материальная помощь.