Общество 02 февраля 2023, 14:03 Сын вице-премьера ЕАО получил звание Героя России посмертно Сын вице-премьера ЕАО Ковтун получил звание Героя России за уничтожение бойцов ВСУ Пресс-служба администрации Смидовичского муниципального района ЕАО

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Сын вице-премьера Еврейской автономной области Марии Костюк старший лейтенант Андрей Ковтун получил звание Героя России посмертно за успехи, достигнутые в ходе проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ковтун принимал участие в боях в зоне спецоперации. Когда его мотострелковое подразделение попало в засаду, Ковтун на БМП выдвинулся на помощь сослуживцам.

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Находясь под сильным обстрелом, он лично уничтожил несколько десятков украинских боевиков и три единицы вражеской техники. Его техника прикрыла отступающих их зоны обстрела товарищей, получив повреждения.

Однако Ковтун не покинул поле боя и обеспечил эвакуацию личного состава из зоны поражения вражеских орудий.

В этом боестолкновении старший лейтенант получил несколько осколочных ранений, которые стали для него смертельными.

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно уроженцу Башкортостана Алмазу Сафину, который проявил героизм и мужество в зоне специальной операции.