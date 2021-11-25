Сын ветерана обратится в прокуратуру из-за осквернения стенда с портретом его отца в Москве

Блогер справил нужду на памятный стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в Измайлове. Теперь родственники героя собираются обратиться в прокуратуру.

«Я завтра собирался идти в прокуратуру, чтобы выяснить, кто занимается этим делом», — сообщил «360» старший сын ветерана Сергей Фролов.

Он добавил, что видел обращение молодого человека с извинениями, но все должны отвечать за свои поступки. По словам мужчины, он был шокирован действиями блогера.

«Просто нет слов. Откуда берутся такие люди?» — задался вопросом Фролов.

Сын ветерана подчеркнул, что его отец не только отличился на войне, но и был академиком геологических наук.

«У него очень большая биография», — отметил мужчина.

Ранее блогер показал подписчикам кадры, на которых он помочился на памятный стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове. Следователи завели на молодого человека уголовное дело о реабилитации нацизма. По этой статье молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Блогер уже принес извинения за свои действия и признался в душевных муках.