Сын Валерии и его возлюбленная сыграли свадьбу

Лиана Волкова продолжает разбирать многочисленные подарки от звездных гостей. Молодая жена показала в сториз в Instagram самые ценные экземпляры — бокалы от Валентина Юдашкина, чайные ложки от Яны Рудковской, подсвечник от неизвестного гостя, плед и многое другое.

На свадьбе было много звездных гостей: певец Николай Басков, семья Маликовых, Эмин Агаларов и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Моложеные заранее составили вишлист, чтобы облегчить гостям выбор подарков. Невестка Валерии сделала акцент на изысканных вещах для дома. В квартире новоиспеченных супругов в жилом комплексе «Сити» сделан добротный ремонт, а вот кухонными принадлежностями, красивыми предметами пара еще не обзавелась.

Яна Рудковская, продюсер, порадовала чайным набором от французского модного дома, родственники Лианы преподнесли плед от Hermes, масштабный подсвечник от Tiffany остался не подписанным.