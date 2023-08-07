Общество 07 августа 2023, 17:13 Сын участника спецоперации поступил в МФТИ с 127 баллами на ЕГЭ Сын бойца СВО поступил в МФТИ с 127 баллами на ЕГЭ, не сдав экзамен по информатике Соцсети

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Абитуриент поступил в Физтех-школу прикладной математики и информатики МФТИ, набрав всего 127 баллов на ЕГЭ, сообщил Telegram-канал Baza. Авторы статьи уточнили, что молодой человек — сын военнослужащего, находящегося в зоне проведения СВО.

Бывший школьник рассказал, что получил 57 баллов за ЕГЭ по русскому языку, 70 — по математике и 66 по физике. При поступлении выяснилось, что последний предмет не нужен, потому что сдавать нужно было информатику. Абитуриента зачислили с 127 баллами.

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«У меня не 193, а 127 баллов, потому что инфу (информатику — прим. ред.) я не сдавал. Я почему-то думал, что <…> физика тоже засчитывается, но не засчитывается», — заявил счастливый студент.

Издание отметило, что отец молодого человека проходит службу в зоне проведения спецоперации. Детям военнослужащих полагаются бюджетные места в вузах. Законопроект о квоте приняли в конце прошлого года — образовательные организации теперь каждый год будут устанавливать количество мест для таких абитуриентов (не менее 10% от общего числа бюджетных мест).

Вузы в стране зачислили около семи тысяч абитуриентов по льготе для участников СВО, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Он уточнил, что всего поступило более девяти тысяч заявлений на поступление в образовательные учреждения.