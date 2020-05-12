Сын Талькова рассказал, на какой музыке он рос в детстве

По словам Талькова-младшего, в детстве он видел, как создаются музыкальные аранжировки, и воспитывался на зарубежной музыке, в частности на музыке Майкла Джексона, Стинга, Phil Collins, Sade и других. Кассеты с их песнями доставал его отец.

«Когда чуть подрос, понял, что мне нравится создавать музыкальные произведения, а чуть погодя объединять их со словами, я решил за это биться до конца, потому что ничего ближе у меня в душе не было», — признался собеседник информагентства.