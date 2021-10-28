Сын актрисы Светланы Светличной, которую несколько дней считали пропавшей, Алексей Ивашов хотел получить за участие в телешоу о матери один миллион рублей. Телевизионщики ему в этой сумме отказали. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным сайта, участие Ивашова в программе Андрея Малахова оценили в 100 тысяч рублей. За эти деньги он сниматься и рассказывать о своих непростых отношениях с матерью перед камерами не стал.

Актриса Светлана Светличная исчезла из своей квартиры в Москве несколько дней назад. Ее искали полиция и волонтеры. После пропажи 81-летней женщины в СМИ появились сообщения о том, что у нее проблемы с головой и она просила о помощи. Светличную нашли 26 октября на съемках телевизионного шоу. Тогда Ивашов заявил, что его мать «шаталась неизвестно с кем и неизвестно где», и посетовал, что она его не поздравила с днем рождения.

Подруга актрисы психолог Елена Перелыгина рассказала о признаках деменции у пожилой женщины. По ее словам, Светличная часто забывала дома телефон и не перезванивала на непринятые вызовы.