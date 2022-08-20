Сын свердловского депутата назвал волонтеров грязью

Сын действующего депутата думы Асбеста Егор Александрин назвал грязью местных волонтеров. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заметил, что за такое поведение молодой человек заслуживает подзатыльников и не может быть народным избранником.

Егор Александрин является самовыдвиженцем на грядущих выборах в думу, уточнило РИА «Новости».

«Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет грязью. Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников», — написал Куйвашев в своем Telegram-канале.

Кандидат в депутаты, по мнению губернатора, должен защищать интересы людей, а не хамить им. Глава региона призвал Александрина записать видеообращение с извинениями перед девушками.

«Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца — действующего депутата думы Дмитрия Александрина», — заключил Куйвашев.

Волонтер местного автоклуба ранее показал в социальных сетях видео, на котором Александрин начал хамить девушке и ее коллегам. Он называл молодых людей грязью, а себя — человеком.