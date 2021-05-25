Сын смоленского педагога решил проучить учеников за поведение. Это закончилось делом о побоях

Взрослый сын учительницы школы №11 в Смоленске пришел в класс, чтобы наказать ученика, который, по его мнению, распоясался, рассказали в СК. По версии следователей, он схватил 13-летнего мальчика за шею. Заведено два уголовных дела о побоях и халатности.

Как рассказали в Следственном комитете, это произошло 20 мая.

«20-летний сын учительницы <…> из хулиганских побуждений схватил 13-летнего учащегося за шею, подвел его к учительскому столу, где в агрессивной форме продолжил высказывать свое негативное отношение к потерпевшему, от чего мальчик испытал сильную физическую боль», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СК допросили учеников, руководство и педагогов школы и завели два уголовных дела. Молодому человеку предъявили обвинение по статье «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если его вину докажут, то он может отправиться за решетку на два года.

В рамках еще одного уголовного дела по статье «Халатность» сотрудники ведомства проведут расследование и выяснят, как посторонний человек попал в школу. По данным телеканала НТВ, пострадал ученик седьмого класса, которого сын учительницы хватал за шею и заставлял отжиматься. Как пишет сайт НТВ со ссылкой на управление образования и молодежной политики администрации Смоленска, педагог уволилась по собственному желанию после того, как родители рассказали о случившемся директору.

Смоленскую школу проверит омбудсмен Смоленской области Наталья Михайлова, пишет «Говорит Москва».