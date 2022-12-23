Общество 23 декабря 2022, 15:35 Сын Рогозина опроверг данные об ухудшении состояния его здоровья Сын экс-главы Роскосмоса Рогозина опроверг слухи об ухудшении его состояния "ВКонтакте"

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Информация об ухудшении состояния здоровья бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале его сын Алексей. Он добавил, что все пострадавшие от обстрела ВСУ находятся под наблюдением донецких и ростовских врачей.

«Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности», — написал сын экс-главы Роскосмоса.

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По его словам, сейчас рано говорить о других пострадавших, получивших осколочные ранения в результате атаки ВСУ. Алексей Рогозин подчеркнул, что комментировать ложные и спекулятивные данные нет ни смысла, ни возможности.

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Ранее об ухудшении состояния Рогозина сообщил Telegram-канал Don Mash. Издание отметило, что бывшего главу госкорпорации не получилось отправить из Ростова-на-Дону в Москву из-за плохой погоды.

Днем 21 декабря украинские военные обстреляли гостиницу в Донецке, где находился Дмитрий Рогозин. Вместе с ним был председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, он тоже получил ранения.