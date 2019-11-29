Сын полицейского нашел пропавшего ребенка-инвалида в Приморье

10 ноября в полицию Уссурийска обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее сын ушел с садового участка и пропал. Она добавила, что мальчик дезориентирован из-за болезни. Отдел полиции подняли по тревоге, к поискам подключились волонтеры и местные жители. У полицейского конвоира Александра Шульженко в этот день был выходной, однако он не смог остаться в стороне и на своей машине отправился на поиски. Он хорошо знал район, где пропал ребенок, так как часто собирал там грибы. Его десятилетний сын Никита захотел поехать с отцом.

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Шульженко объехал все окрестности садового участка, откуда ушел мальчик. Потом машина застряла, отец с сыном взяли фонари и продолжили поиски пешком. «Не теряя надежды найти ровесника, Никита постоянно звал его по имени, и, углубившись на 800 метров от дороги, обнаружил пропавшего ребенка в кустах», — рассказали в полиции.

Начальник отдела МВД России по Уссурийску Сергей Абрамов вручил Никите благодарственное письмо и подарок за смелость и помощь в поисковой операции. Его отцу также объявили благодарность.