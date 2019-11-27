Сын Никаса Сафронова застрял в туалетной кабинке самолета. Видео
Сын известного художника Никаса Сафронова, Лука, летел из Казани в Москву и прямо перед посадкой решил сходить в туалет, но застрял в кабинке. Выбраться сам он не смог, написали в Telegram-канале «Небожена». Там же появилось видео с неприятной ситуацией.
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«По словам очевидцев, пианиста охватила паника, он начал громко кричать. Пассажиры в хвосте салона застыли в непонимании и смущении: одним было смешно, другие не знали, как помочь большому таланту», — написал Telegram-канал, приписываемый журналистке Божене Рынске.
«Я не умру в туалете», — кричал мужчина на видео, когда его за руки вытаскивали из кабинки.
В итоге крупного мужчину смогли освободить и он вернулся на свое место. Лука Сафронов-Затравкин возвращался в Москву вечером 24 ноября после концерта в казанском доме-интернате.