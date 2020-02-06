Сын Никаса Сафронова отказался худеть. И объяснил свое решение
Пианист Лука Сафронов во время интервью Пятому каналу рассказал, что в юности «был очень стройным и вполне себе привлекательным». Он был тогда несчастным человеком, потому что постоянно переживал о том, как он выглядит, как будет смотреться, и что с ним происходит. В один прекрасный момент он осознал, что эти бесполезные переживания мешают ему нормально работать, общаться с близкими и просто жить полной жизнью.
«Я всех призываю своим контентом (в соцсетях — прим. ред.) и своими действиями перестать переживать за все. Не только за меня, перестаньте переживать вообще в жизни. Это проблема нашего общества — постоянное переживание», — заявил Сафронов и добавил, что люди должны отказаться от стандартов и мировоззрения, которые навязывают модные журналы.
Сафронов активно ведет свой аккаунт в Instagram. На днях он опубликовал ироничную фотосессию-пародию на типичные снимки инстадив. Фотографировался он во время отдыха в Африке.