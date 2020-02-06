Сын Никаса Сафронова отказался худеть. И объяснил свое решение

Сын Никаса Сафронова Лука человек счастливый. Однажды он расслабился и просто начал жить, поэтому по поводу лишнего веса совсем не переживает. Он страдал, когда во всем себе отказывал, чтобы быть стройным.

Пианист Лука Сафронов во время интервью Пятому каналу рассказал, что в юности «был очень стройным и вполне себе привлекательным». Он был тогда несчастным человеком, потому что постоянно переживал о том, как он выглядит, как будет смотреться, и что с ним происходит. В один прекрасный момент он осознал, что эти бесполезные переживания мешают ему нормально работать, общаться с близкими и просто жить полной жизнью.

«Я всех призываю своим контентом (в соцсетях — прим. ред.) и своими действиями перестать переживать за все. Не только за меня, перестаньте переживать вообще в жизни. Это проблема нашего общества — постоянное переживание», — заявил Сафронов и добавил, что люди должны отказаться от стандартов и мировоззрения, которые навязывают модные журналы.

Сафронов активно ведет свой аккаунт в Instagram. На днях он опубликовал ироничную фотосессию-пародию на типичные снимки инстадив. Фотографировался он во время отдыха в Африке.