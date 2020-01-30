Сын миллионера Фридмана рассказал, как сам пробивается в жизни

Сын миллионера совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана рассказал, что живет на те деньги, которые зарабатывает сам. Юноша утверждает, что как все ездит на метро и живет в съемной «двушке» за 500 долларов в месяц.

Он рассказал Bloomberg, что, закончив обучение в британской школе, вернулся в Россию и решил открыть собственный бизнес. Девятнадцатилетний сын Михаила Фридмана, чье состояние оценивается в 13,7 миллионов долларов, намерен найти свою дорогу в жизни самостоятельно.

Александр основал две компании. SF Development поставляет продукты питания и напитки, и приносит владельцу прибыль в 405 тысяч долларов. Он признался, что все-таки извлекает выгоду из родственных связей, и сотрудничает магазинами ретейлера X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). «Альфа-групп» владеет 47,9% этого бизнеса. Однако Александр утверждает, что его продукция не попала бы на полки, если бы не была соответствующего качества.

Компания AFF Hookah специализируется на кальянах. В феврале этого года молодой человек хочет запустить онлайн-маркетинговую платформу BloggerPass.

Александр Фридман заявил, что давно знает о решении отца отдать все деньги на благотворительность.

«Я живу с понимаем, что никогда не получу наследства», — подчеркнул он.

Молодой человек также рассказал об уроках бизнеса, которые получил от отца, известного как один из самых жестких бизнесменов России.

Мы ведем свои дела агрессивно, но справедливо. У меня есть партнеры в каждом проекте. Если ты хочешь зарабатывать, умей делиться Александр Фридман.

В сентябре минувшего года он хотел продолжить обучение в Школе бизнеса Стерна в Нью-Йорке. Но сейчас решил отказаться от этой идеи и полностью посвятить себя бизнесу.

«У меня есть друзья, которые закончили Йельский университет, и сейчас им по 23 года. Они зарабатывают от 80 000 до 100 000 долларов, вкалывая по 16 часов в день. Думаю, что смогу зарабатывать больше, если поступлю умнее», — заявил Александр Фридман.