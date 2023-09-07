Общество 07 сентября 2023, 16:06 Сын Медведева координировал портал госуслуг для новых регионов России Пресс-служба «ЕР»: сын Медведева координировал портал госуслуг «Я в России» РИА «Новости»

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Сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья координировал создание портала госуслуг для жителей новых регионов «Я в России». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Медведев-младший 7 сентября поучаствовал в совещании по реализации народной программы «Единой России» в новых субъектах. Заседание вел председатель партии. Раньше сына Медведева не видели на таких мероприятиях.

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«Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала „Я в России“ для жителей новых субъектов», — пояснили в пресс-службе «Единой России».

Проект инициировали по решению генерального совета партии в мае 2023 года. Созданием портала занималось Минцифры, также в процессе участвовали все ответственные ведомства. Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что ресурс будет представлять собой отдельное окно для жителей новых регионов, сообщил RT.