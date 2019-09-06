Сын Маслякова стал главным владельцем КВН

У компании Маслякова хотят отсудить бренд КВН Подробнее

Раньше совладельцами АМИК («Александр Масляков и Компания») были Масляков-старший и его супруга. Они владели 51 и 49% соответственно.

Сын Маслякова получил 50% компании 5 сентября 2019 года. Доли предыдущих владельцев объединения снизились до 25,5 и 24,5%

ТТО «АМИК» было создано как творческое объединение в марте 1990 года. Компания выпускает юмористическую программу КВН («Клуб веселых и находчивых»). В рамках шоу разные команды соревнуются в чувстве юмора.

Изначально программа выходила на экраны с 1961 по 1972 год и вели ее разные люди. В 1986-м программу восстановили, а Александр Масляков стал бессменным ведущим. Шоу выходит на Первом канале и за годы своего существования стало очень популярным.

Александр Масляков-младший с 2003 года выступает в качестве ведущего «Премьер-лиги КВН».