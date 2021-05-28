Сын калининградского депутата избил 14-летнего школьника

Несовершеннолетний сын депутата Сергея Харитонова избил 14-летнего подростка. Он отправил его в нокаут и продолжил добивать, когда соперник рухнул без чувств. Очевидцы еле оттащили агрессивного юношу от лежащего на земле школьника. Видео драки разошлось в Сети.

Харитонов рассказал «360», что сейчас находится в Следственном комитете по этому делу. Ранее он сообщил сайту «Новый Калининград», что повздорившие подростки раньше занимались вместе вольной борьбой.

«Тот мальчик подошел — слово за слово, что-то кому-то не понравилось. Тот мальчик ударил сына первый — подбил ему глаз. А сын стал защищаться как спортсмен, и защита произошла слишком грубая. Просто засняли, только когда он ответил, а когда тот его первый ударил, на видео нет», — приводит сайт слова собеседника.

Харитонов подчеркнул, что в тот момент рядом было много друзей потерпевшего — «все стояли, снимали, и никто не вмешался». Он добавил, что уже извинился перед родителями школьника, которого избил его сын. Официального комментария МВД и СК по поводу этого происшествия пока нет. В Следственном комитете «Новому Калининграду» сообщили, что начали проверять информацию из интернета.