Общество 17 февраля 2024, 18:07 Сын Кадырова получил орден главы Чечни и новый пост Ахмат Кадыров возглавил министерство по делам молодежи Чечни ЛОРД / Telegram

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Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на пост министра по делам молодежи. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель республиканского парламента Магомед Даудов.

«Поздравляю <...> министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова!» — написал он.

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Новому министру вручили награду на открытии спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». По словам Даудова, Кадыров зарекомендовал себя как эффективный и исполнительный член команды управленцев. Он также отметил вклад сына Рамзана Кадырова в работу с молодежью республики.

Ранее 16-летний сын чеченского лидера Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура. Юношу также удостоили звания Героя Чечни.