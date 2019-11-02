  • Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу»

    02 ноября 2019, 22:23

    Александра Каширина

    Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что испытания термоядерной бомбы состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова.

    По словам Сергея Хрущева, его отец согласился провести испытания «Царь-бомбы» по настоянию Сахарова, который очень хотел ее «рвануть», так как команда физика конкурировала с другой, создавшей оружие меньшей мощности.

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    Он также признал, что от термоядерной бомбы мало толку в реальной войне. «Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием, поэтому если вы ее сбрасываете на какой-то объект, она очень все разрушает, выжигает в центре, а потом ее сила быстро падает», — рассказал Сергей Хрущев.

    Ранее испанская газета La Vanguardia назвала «Царь-бомбу» бесполезной в силу трудностей ее транспортировки, а также того факта, что большая часть энергии при взрыве такой бомбы уходит в космос.

    Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу» | Изображение 1
    Источник фото: Википедия

    Испытания термоядерной бомбы АН602 состоялись 30 октября 1961 года на Новой земле. Вспышку от взрыва можно было увидеть в Норвегии, Гренландии и на Аляске, ядерный гриб поднялся на расстоянии 67 км от земли, а взрывная волна трижды обогнула земной шар.