Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу»

По словам Сергея Хрущева, его отец согласился провести испытания «Царь-бомбы» по настоянию Сахарова, который очень хотел ее «рвануть», так как команда физика конкурировала с другой, создавшей оружие меньшей мощности.

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Он также признал, что от термоядерной бомбы мало толку в реальной войне. «Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием, поэтому если вы ее сбрасываете на какой-то объект, она очень все разрушает, выжигает в центре, а потом ее сила быстро падает», — рассказал Сергей Хрущев.

Ранее испанская газета La Vanguardia назвала «Царь-бомбу» бесполезной в силу трудностей ее транспортировки, а также того факта, что большая часть энергии при взрыве такой бомбы уходит в космос.

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Испытания термоядерной бомбы АН602 состоялись 30 октября 1961 года на Новой земле. Вспышку от взрыва можно было увидеть в Норвегии, Гренландии и на Аляске, ядерный гриб поднялся на расстоянии 67 км от земли, а взрывная волна трижды обогнула земной шар.