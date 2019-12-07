Сын главы контрольно-счетной палаты Ингушетии задержан по делу убийства Эльджаркиева

«Задержанный в пятницу Алихан Белхароев приходится сыном Мустафе Белхароеву, который на протяжении нескольких лет возглавляет контрольно-счетную палату республики. В доме Белхароевых в Назрановском районе прикомандированные из Москвы силовики, оцепив улицы, ранее проводили обыски», — процитировало издание слова источника.

Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве Эльджаркиева Подробнее

Уточняется, что Мустафа Белхароев приходится родным дядей одного из лидеров влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева (Иби). Его убили в декабре прошлого года. По одной из версий, его смерть может быть связана с убийством братьев Эльджаркиевых. Следствие предположило, что начальника центра «Э» Ингушетии могли застрелить члены этой общины, которые считали его виновным в смерти Белхароева.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией 6 декабря задержали шестерых подозреваемых по делу об убийстве братьев Эльджаркиевых. В ходе спецоперации правоохранители задержали руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева и пятерых ее участников. Следствие продолжает поиск других причастных к совершенному преступлению.