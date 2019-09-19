  • Сын экс-главы Нацбанка Украины отметил день рождения «под кокаин» в «казино»

    19 сентября 2019, 00:14

    Светлана Степанова

    В социальных сетях появились фотографии с дня рождения «мальчика-мажора» — сына бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Антон Гонтарев отметил свой праздник в кругу семьи и друзей.

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    Как сообщило издание «Страна.uа», теща Антона Гонтарева Зоя Боровик (Томашевская) разместила серию снимков с мероприятия на своей странице в социальной сети «Одноклассники».

    На кадрах можно увидеть сбросившую вес после индийского санатория экс-главу украинского нацбанка, а также других родственников.

    Гости праздника активно фотографировались с «кокаиновым набором»: скрученными в трубочку долларами и сахарной пудрой.

    По многим кадрам можно сделать вывод, что темой вечера было казино: видны столы для покера, рулетки. Не обошлось без черных шариков с матерными надписями и стриптизерш, а также зажигательных танцев.

    Украинская элита веселилась в ресторане итальянской кухни «Марио», который расположен рядом с киевским парком Шевченко.

    Источник фото: «Страна.ua» (ok.ru)