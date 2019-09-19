Сын экс-главы Нацбанка Украины отметил день рождения «под кокаин» в «казино»
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы НБУПодробнее
Как сообщило издание «Страна.uа», теща Антона Гонтарева Зоя Боровик (Томашевская) разместила серию снимков с мероприятия на своей странице в социальной сети «Одноклассники».
На кадрах можно увидеть сбросившую вес после индийского санатория экс-главу украинского нацбанка, а также других родственников.
Гости праздника активно фотографировались с «кокаиновым набором»: скрученными в трубочку долларами и сахарной пудрой.
По многим кадрам можно сделать вывод, что темой вечера было казино: видны столы для покера, рулетки. Не обошлось без черных шариков с матерными надписями и стриптизерш, а также зажигательных танцев.
Украинская элита веселилась в ресторане итальянской кухни «Марио», который расположен рядом с киевским парком Шевченко.