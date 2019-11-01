Сын Александра Ширвиндта опроверг сообщения об операции на сердце отца

Художественному руководителю Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту не делали операцию, как об этом писали СМИ. Процедура была амбулаторной. Об этом «360» рассказал его сын Михаил Ширвиндт.

«Не было операции, он чувствует себя прекрасно. Была процедура», — отметил он.

По словам Ширвиндта-младшего, народный артист РСФСР проходил амбулаторное обследование. Поэтому ничего страшного в этой новости нет.

Александр Ширвиндт уже вернулся домой после процедуры. Самочувствие артиста сын описал словом «блистательно».

Ранее СМИ писали, что 85-летнего Ширвиндта госпитализировали несколько дней назад и ему сделали операцию на сердце в одной из клиник Москвы.

Александр Ширвиндт — советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, телеведущий. Он снялся в фильмах «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Двенадцать стульев», «Принцесса цирка».