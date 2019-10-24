Сын Абызова был вынужден покинуть Россию

«Мне не предоставлены свидания с родственниками, с гражданской супругой. Мне не предоставлена возможность звонков, кроме одного. В результате мой средний сын мог быть изъят органами опеки. Он вынужден был уехать в США», — заявил Абызов в ходе судебного заседания.

Он также пояснил, что на содержании его бывшей жены остаются ещ двое несовершеннолетних детей, на которых Абызов должен выплачивать алименты. Однако он не может этого делать, так как все активы были арестованы после возбуждения против него уголовного дела.

Сперва экс-министра обвинили по двум статьям: «Организация преступного сообщества» и «Особо крупное мошенничество». Против него были возбуждены уголовные дела, и в конце марта текущего года Абызова задержали и арестовали. В настоящий момент его обвиняют уже по четырем статьям — к прошлым двум добавились «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Легализация денежных средств».

Следствие считает, что в период с апреля 2011 по ноября 2014 года он организовал преступное сообщество, а затем обманным путем похитил у акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» и АО «Региональные электрические сети» четыре миллиарда рублей. Денежные средства, по версии следствия, он полностью вывел заграницу.

Адвокат Абызина сообщил, что следствия по делу продлится до 25 марта 2020 года.