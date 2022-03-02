Умер российский актер, сыгравший в «Бригаде»

Российский актер Андрей Нагорнов умер в возрасте 56 лет. Об этом на свое странице в Facebook сообщил телеведущий Евгений Сулес.

«Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов», — написал Сулес.

Актер служил в театре «Эрмитаж», он снялся в таких картинах, как «Бригада», «Антикиллер», «Дружная семейка», «Дочки-матери», «Линия защиты», «На углу у Патриарших — 2», «Крутые менты», «Китайский сервиз» и других. Последней работой Нагорнова стал фильм «Потерянные», снятый в 2021 году.

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