SWIFT ничего не говорил об исключении России из числа своих клиентов

Международная межбанковская система SWIFT не делала заявлений по поводу возможного исключения России из числа пользователей. Об этом сообщила РИА «Новости» первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

«SWIFT — это кооператив, там участвуют больше 100 стран, никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет», — сказала Скоробогатова. Она отметила, что исключение России будет невыгодно как странам, являющимся торговыми партнерами страны, так и другим регуляторам бизнеса.

Ранее экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT. По его мнению, эта мера хороша в качестве «предупреждающего удара».

Немецкий политолог Янис Клюге считает сценарий отключения России от SWIFT нереалистичным вариантом. Он отмечает, что эта мера ударит в первую очередь по Германии.

Глава глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков назвал «выстрелом в ногу SWIFT» отключение нашей страны от системы.