SWIFT назвала сроки отключения ряда российских банков

Международная межбанковская система SWIFT отключит отдельные российские банки после того, как получит юридические инструкции. В настоящее время детали отключения обсуждаются с властями стран, которые поддержали санкции против России.

Такое заявление появилось на сайте SWIFT, написал «Интерфакс». В нем также говорилось о том, что SWIFT в курсе совместного заявления лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, США, Канады и Великобритании.

В нем страны заявляли о намерении ввести новые меры по ограничению доступа отдельных российских банков к службам обмена финансовыми сообщениями.

«Но дипломатические решения привели SWIFT к усилиям по прекращению этого кризиса. Мы всегда будем соблюдать применимые законы о санкциях», — подчеркнули представители межбанковской системы.

По их словам, сейчас они взаимодействуют с властями поддержавших санкции стран, чтобы понять, какие организации будут подпадать под действие новых мер.

«Отключим их (банки — прим. ред.), как только получим юридические инструкции», — заключили в компании.

Система SWIFT объединяет свыше 11 тысяч финансовых учреждений более чем в 200 странах. SWIFT — это частная ассоциация. Ее штаб-квартира находится в Бельгии. Она обязана следовать нормам Евросоюза, потому что зарегистрирована в европейской стране.