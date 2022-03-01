SWIFT назвала сроки отключения ряда российских банков
SWIFT заявила, что ждет юридических инструкций для отключения российских банков
Международная межбанковская система SWIFT отключит отдельные российские банки после того, как получит юридические инструкции. В настоящее время детали отключения обсуждаются с властями стран, которые поддержали санкции против России.
Такое заявление появилось на сайте SWIFT, написал «Интерфакс». В нем также говорилось о том, что SWIFT в курсе совместного заявления лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, США, Канады и Великобритании.
В нем страны заявляли о намерении ввести новые меры по ограничению доступа отдельных российских банков к службам обмена финансовыми сообщениями.
«Но дипломатические решения привели SWIFT к усилиям по прекращению этого кризиса. Мы всегда будем соблюдать применимые законы о санкциях», — подчеркнули представители межбанковской системы.
По их словам, сейчас они взаимодействуют с властями поддержавших санкции стран, чтобы понять, какие организации будут подпадать под действие новых мер.
«Отключим их (банки — прим. ред.), как только получим юридические инструкции», — заключили в компании.
Система SWIFT объединяет свыше 11 тысяч финансовых учреждений более чем в 200 странах. SWIFT — это частная ассоциация. Ее штаб-квартира находится в Бельгии. Она обязана следовать нормам Евросоюза, потому что зарегистрирована в европейской стране.