Общество 10 января 2024, 14:13 Свыше восьми миллионов вопросов решили через московский портал «Наш город» Портал «Наш город» помог решить москвичам более восьми миллионов вопросов Unsplash

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Портал «Наш город» с 2011 года помог москвичам решить свыше восьми миллионов вопросов. Из них в 2023-м ответили более чем на миллион обращений, а популярность сервиса стала расти год от года. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

«Пользователями портала „Наш город“ стали уже 2,1 миллиона москвичей. Ежедневно по их обращениям решается около 3,5 тысячи вопросов», — добавили в ведомстве.

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С запуском портала в 2011 году горожане получили возможность напрямую сообщать о различных коммунальных и градостроительных проблемах, которые их волнуют, и предлагать идеи по улучшению городской среды.

Например, они могут отправить заявку в восьми категориях — двор, общественный транспорт, дорога, торговля и реклама и другие. Для некоторых вопросов понадобится прикрепить фотографию. Отслеживать решение проблемы можно в личном кабинете.

Несколько дней назад на портале «Активный гражданин» началось голосование за название для просветительского проекта по финансовой грамотности. Участники смогут выбрать из восьми представленных названий или придумать свое.