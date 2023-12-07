Общество 07 декабря 2023, 13:34 Свыше тысячи детенышей родились в «Москвариуме» за год Более тысячи детенышей появились в «Москвариуме» за 2023 год РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более тысячи детенышей родились в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» в 2023 году. Об этом АГН «Москва» сообщила главный ветеринарный врач центра Ирина Суворова.

Она рассказала, что задача центра — увеличение числа особей внутри «Москвариума» с комфортом для них. В первую очередь это касается редких и вымирающих видов.

Реклама

По ее словам, если новые жители океанариума поступают извне, то это те, кто приехал из закрывающихся океанариумов или мест, где содержание животных не соответствовало хорошему качеству жизни.

«За 2023 год в „Москвариуме“ путем размножения появилась тысяча особей, включая беспозвоночных. В этом году у нас родился дельфиненок, в конце года ждем косатенка», — отметила Суворова.

Она также подчеркнула, что в отношении некоторых обитателей проводят политику ограничения рождаемости. Например, в акватории восемь нерп, и, если они начнут размножаться, им будет некомфортно в ограниченном пространстве.

Ранее свыше 100 тысяч горожан проголосовали за имя для детеныша панды, рожденного в Московском зоопарке.