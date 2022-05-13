Свыше тысячи дел о незаконной продаже COVID-сертификатов возбудили в России

С 2020 года в России возбудили 1101 уголовное дело о незаконной продаже документов, подтверждающих, что человек сделал прививку от ковида. Об этом сообщила газета «Известия».

В общей сложности вывили более 2,5 тысячи фактов таких нарушений. При этом не всегда удавалось привлечь виновных к ответственности, сказано в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Подлинность документа изданию подтвердили в МВД.

Долгое время привлекать виновных к ответственности не получалось из-за отсутствия нормативной регламентации юридического понятия «медицинские документы». Отчасти ситуация поменялась только в октябре 2021 года. Приказами Минздрава РФ утвердили форму, а также новый вид таких документов и порядок их выдачи. Это было сделано по инициативе МВД.

«Таким образом, при наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, незаконные действия с сертификатами и QR-кодами влекут уголовную ответственность», — приводит издание фрагмент решения правительственной комиссии.

В документе также отмечается, что противоправные деяния, которые связаны в том числе с оформлением, выдачей сертификата и QR-кода, «могут быть квалифицированы как должностные преступления, например дача взятки, злоупотребление служебными полномочиями, служебный подлог».

Из документа следует, что 999 дел связаны с незаконной реализацией сертификатов о вакцинации и справок о медицинском отводе. Еще 102 дела связаны с реализацией QR-кодов. Однако, как признают в комиссии, привлечение к уголовной ответственности за подобные правонарушения по-прежнему остается проблемой. От подделок медицинских документов, по мнению экспертов, поможет только цифровизация здравоохранения.