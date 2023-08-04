Общество 04 августа 2023, 09:18 Свыше трети россиян заявили, что не покупают книги Исследование центра «Ромир»: 35% россиян не покупают книги РИА «Новости»

Читать 360tv в

Больше трети (35%) россиян не покупают книги, а среди тех, кто приобретает их, подавляющее число респондентов делают выбор в пользу бумажных. К таким выводам пришли специалисты исследовательского холдинга «Ромир». Результаты опубликовало РИА «Новости».

«35% респондентов не покупают книги. Чаще такой ответ давали мужчины (44% против 28% у женщин)», — указали авторы исследования.

Реклама

При этом самый высокий процент любителей чтения отметили среди мужчин в возрасте 18-24 лет: только 20% из них не приобретают книги, в других возрастных группах этот показатель составил 36-38%.

По данным центра, половина россиян отдают предпочтение бумажных книгам, 13% — покупают электронные.

Активнее всего покупают книги жители Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Там 69% участников опроса заявили, что приобретают их в разных форматах.

Немного реже покупают книги в Южном, Северо-Кавказском и Центральном округах.

Исследование проводили на базе «Единой панели данных» «Ромира». Участниками по репрезентативной выборке стали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.