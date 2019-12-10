Свыше шести млн туристов посетили Петергоф в 2019 году

Назван самый фотографируемый город России Подробнее

По словам Кальницкой, самым популярным днем оказалось 10 августа, когда в Петергоф приехало более свыше 50 тысяч гостей. Она перечислила объекты, где сейчас ведутся масштабные реставрационные работы. Речь идет о фонтанах «Солнце» и «Тритон», Флигель-адъютантском доме, оранжерее в Нижнем парке, малом китайском зале Китайского дворца, а также Штукатурном покое, павильоне «Катальная горка» и Екатерининском корпусе дворца «Монплезир».