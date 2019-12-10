  • Свыше шести млн туристов посетили Петергоф в 2019 году

    10 декабря 2019, 15:11

    Артур Блянихов

    Гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая уточнила, что в нынешнем году Петергоф посетили более шести миллионов туристов. Об этом сообщили «Невские новости».

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    По словам Кальницкой, самым популярным днем оказалось 10 августа, когда в Петергоф приехало более свыше 50 тысяч гостей. Она перечислила объекты, где сейчас ведутся масштабные реставрационные работы. Речь идет о фонтанах «Солнце» и «Тритон», Флигель-адъютантском доме, оранжерее в Нижнем парке, малом китайском зале Китайского дворца, а также Штукатурном покое, павильоне «Катальная горка» и Екатерининском корпусе дворца «Монплезир».