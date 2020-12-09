Свыше половины блогеров из России признались в желании быть популярными в Instagram

Добиться успеха в Instagram хотят больше половины российских блогеров. Чаще всего их привлекает направление «лайфстайл», два других места заняли экспертный блог и посвященный юмору и развлечениям.

Предпочтения блогеров выяснил опрос, который провели среди участников проекта «ТопБЛОГ». Об этом сообщил сайт RT.

Популярность в Instagram хотят 54,4% блогеров, еще 34% мечтают стать знаменитыми в TikTok. Платформа «Яндекс.Дзен» и социальная сеть «ВКонтакте» получили по 5,8% голосов.

Больше трети россиян намерены развивать блог в Instagram по направлениям «лайфстайл» и «путешествия». Таких набралось 34%. Экспертным блогом занялись бы 24,8%, а 19,9% предпочитают юмор и развлечения. Мода и красота интересуют 13,5%, тематика семьи и детей близка 7,8%.

В TikTok 33% посвятили бы блог развлечениям, 26,1% — хобби и увлечениям, а 17% — экспертному мнению на тот или иной счет. Музыку выбрали бы 17%, юмор — 6,9%.

Те, кто предпочитает продвигать себя на платформе «Яндекс.Дзен», намерены создать экспертный блог. Этим собираются заняться 78,6% опрошенных. Сторонниками развлекательного контента становятся 21,4%.

«ТопБЛОГ» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В проведенном среди его участников опросе на вопросы ответили около 10 тысяч человек.