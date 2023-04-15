Общество 15 апреля 2023, 16:47 Свыше пяти тысяч кубометров снега с пеплом вывезли на Камчатке после извержения вулкана МЧС: более 5 тысяч кубометров снега с пеплом вывезли после извержения вулкана Шивелуч Пресс-служба МЧС

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Свыше пяти тысяч кубометров снега с пеплом вывезли на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Работы ведут силами спасателей МЧС России, коммунальных и местных оперативных служб. Всего привлекли более 20 единиц инженерной техники, среди них фронтальные погрузчики, самосвалы, тракторы, бульдозеры и экскаваторы.

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«За день вывозят около двух тысяч кубометров снега с пеплом. После начала работ уже вывезли около пяти тысяч кубометров», — сообщили в ведомстве.

МЧС рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов рядом с вулканом Шивелуч в целях обеспечения безопасности.

Извержение вулкана произошло на Камчатке утром 12 апреля, Шивелуч изверг в воздух три огромных столба пепла, высота одного из них достигла 10 километров.

Шивелуч является одним из самых крупных вулканов на Камчатке, включая в себя три основные структуры: древнюю кальдеру, вулкан Молодой Шивелуч и вулкан Старый Шивелуч.