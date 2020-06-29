Свыше миллиона тестов на COVID-19 сделали в Подмосковье

В Подмосковье с начала эпидемии сделали уже более миллиона тестов на коронавирус. Всего в регионе подтвердили более 57 тысяч случаев COVID-19. Поправились выше 34 тысяч пациентов.

На 29 июня в Московской области провели уже 1 008 205 лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2. Анализы делали в том числе тем, кто вернулся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Обследование можно пройти и в частных клиниках.

За минувшие сутки в Подмосковье, по данным Мособлштаба, выявили 335 новых случаев коронавируса. Всего заболевших 57 239. Скончались 875 человек (+11 за сутки). Выздоровевших стало больше на 1091, теперь их 34 322.

В России, по последним данным, 641 156 коронавирусных больных. За последние 24 часа COVID-19 подтвердили у 6719 человек. Выздоровели с начала эпидемии 403 430 пациентов, скончались 9166.