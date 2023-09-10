Общество 10 сентября 2023, 12:40 Свыше миллиона россиян проголосовали на выборах через платформу ДЭГ Более миллиона россиян использовали для голосования на выборах платформу ДЭГ Unsplash

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При помощи федеральной платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в выборах поучаствовали более миллиона российских граждан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как сообщили в ведомстве, явка достигла показателя в 83%. Активнее всего системой ДЭГ воспользовались на данный момент жители Московской и Нижегородской областей, Алтайского края, а также Свердловской и Новосибирской областей.

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«По данным на 11:00 по московскому времени, в онлайн-голосовании на федеральной платформе ДЭГ приняли участие более одного миллиона избирателей», — подтвердили в министерстве.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости искоренить к президентским выборам попытки повлиять на мнение избирателей на различных предприятиях при помощи административного ресурса.